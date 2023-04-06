Тютёв Данила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тютёв Данила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1899

Дочь: Гаврилова Мария Даниловна

Мать ребёнка: не указана

Куштунга, Троицкий уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно