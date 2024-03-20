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Frimodt Johan

Место рождения

Sorø, Sorø, Denmark

Дата рождения

02.09.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Sorø, Sorø, Denmark
Место жительства
01.11.1892
Gammeltoftsgade 10, 2.
Место жительства
01.05.1894
Dosseringen 22, 4.
Место жительства
01.11.1897
Sortedamsgade 23, Stuen
Место жительства
01.11.1899
Sortedamsgade 5, 2.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Frimodt Emma Sophie Charlotte

Работа или профессия
Неизвестно
Bookkeeper;Publisher
Смерть
Неизвестно
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