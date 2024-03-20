Frimodt Johan
Место рожденияSorø, Sorø, Denmark
Дата рождения02.09.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
01.11.1892
Gammeltoftsgade 10, 2.
Место жительства
01.05.1894
Dosseringen 22, 4.
Место жительства
01.11.1897
Sortedamsgade 23, Stuen
Место жительства
01.11.1899
Sortedamsgade 5, 2.
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Bookkeeper;Publisher
Смерть
Неизвестно