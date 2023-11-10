(Кретинина) Лидия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кретинина) Лидия Дмитриевна

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Место рождения

Старые Карачи, Чановский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

20.03.1926

Дата смерти

10.01.1989

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1921 г.р.

Дети

1950 г.р.
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Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1926

Отец: Кретинин Дмитрий Сергеевич

Мать: Кретинина Марина Григорьевна

Старые Карачи, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
22.04.1946

Муж: Коновалов Федор Кузьмич

Чаны, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.02.1950

Сын: Коновалов Николай Федорович

Отец ребёнка: Коновалов Федор Кузьмич

Таган, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коновалов Федор Кузьмич

Старые Карачи, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коновалов Федор Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коновалов Федор Кузьмич

Смерть
10.01.1989
Похороны
Неизвестно
Чаны, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
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