(Кретинина) Лидия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения20.03.1926
Дата смерти10.01.1989
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1926
Бракосочетание
22.04.1946
Рождение ребёнка
22.02.1950
Сын: Коновалов Николай Федорович
Отец ребёнка: Коновалов Федор Кузьмич
Таган, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
10.01.1989
Похороны
Неизвестно