Севостьянова Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севостьянова Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Севостьянов Федор Петрович

Отец ребёнка: Севостьянов Петр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Севостьянов Виктор Петрович

Отец ребёнка: Севостьянов Петр Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Севостьянов Петр Федорович

Смерть
Неизвестно

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