Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1866 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1876 ст.

Сын: Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Фомич

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 15.11.1876 Чермы Георгий Васильевич отец крестьянин Василий Фомич мать жена Марфа Ивановна крестьянин Константин Иванович отставного рядового жена Наталия Михайловна https://w... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Фомич

Смерть
Неизвестно