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Черевашенко Федор Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1968

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968

Отец: Черевашенко БОРИС Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1990

Дочь: Черевашенко ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВНА

Мать ребёнка: не указана

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
1991

Дочь: Черевашенко НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА

Мать ребёнка: не указана

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Место жительства
Неизвестно
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл