Черевашенко Федор Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1968
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968
Отец: Черевашенко БОРИС Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1990
Дочь: Черевашенко ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВНА
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1991
Дочь: Черевашенко НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл