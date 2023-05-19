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Лебедев Прокофий Семёнович

Место рождения

Кривякино, Колыберевская волость, Коломенский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лебедев Семён Захарович

Мать: не указана

Кривякино, Колыберевская волость, Коломенский уезд
Рождение ребёнка
24.06.1906

Сын: Лебедев Павел Прокофьевич

Мать ребёнка: Лебедева Параскева Ивановна

Кривякино, Колыберевская волость, Коломенский уезд
Рождение ребёнка
19.03.1908

Дочь: Лебедева Клавдия Прокофьевна

Мать ребёнка: Лебедева Параскева Ивановна

Кривякино, Колыберевская волость, Коломенский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Параскева Ивановна

Смерть
Неизвестно