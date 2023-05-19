Лебедев Прокофий Семёнович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лебедев Семён Захарович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1906
Сын: Лебедев Павел Прокофьевич
Мать ребёнка: Лебедева Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
19.03.1908
Дочь: Лебедева Клавдия Прокофьевна
Мать ребёнка: Лебедева Параскева Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно