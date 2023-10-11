Малов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Малов Иван Андреевич

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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