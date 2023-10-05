Имзияков Семён Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Имзияков Семён Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1957

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1957

Отец: Имзияков Владимир

Мать: Имзиякова Елена

Рождение ребёнка
07.02.1989

Дочь: Никитенко Анна Семёновна

Мать ребёнка: Имзиякова Леконцева Ольга Афанасьевна

Рождение ребёнка
15.06.1990

Сын: Имзияков Владимир Семёнович

Мать ребёнка: Имзиякова Леконцева Ольга Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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