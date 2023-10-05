Имзияков Семён Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1957
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1957
Отец: Имзияков Владимир
Мать: Имзиякова Елена
Рождение ребёнка
07.02.1989
Дочь: Никитенко Анна Семёновна
Мать ребёнка: Имзиякова Леконцева Ольга Афанасьевна
Рождение ребёнка
15.06.1990
Сын: Имзияков Владимир Семёнович
Мать ребёнка: Имзиякова Леконцева Ольга Афанасьевна
Смерть
Неизвестно