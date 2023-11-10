Веракса Павел Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения08.11.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1979
Отец: Веракса Евгений Евгеньевич
Мать: Веракса Лидия Павловна
Рождение ребёнка
30.01.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Веракса Анна
Рождение ребёнка
21.07.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Веракса Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Веракса Анна