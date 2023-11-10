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Веракса Павел Евгеньевич

Место рождения

Минск, Минск

Дата рождения

08.11.1979

Пол

Мужской

Отец

1952 г.р.

Мать

1952 г.р.

Жена

1984 г.р.

Дети

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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1979

Отец: Веракса Евгений Евгеньевич

Мать: Веракса Лидия Павловна

Минск, Минск
Рождение ребёнка
30.01.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Веракса Анна

Рождение ребёнка
21.07.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Веракса Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веракса Анна

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