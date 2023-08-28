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Юрий
Юрий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Геннадий
Мать
(Кузичкина) Александра
Жена
Марина
Дети
Екатерина
Сын
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Геннадий
Мать:
Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Сын
Мать ребёнка:
Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Екатерина
Мать ребёнка:
Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Марина
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