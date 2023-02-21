Войтишко Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войтишко Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

После 1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1914

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Войтишкин Севастиан Николаевич

Бракосочетание
После 1933

Муж: Войтишкин Севастиан Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
После 1950
Похороны
Неизвестно
Нововладимирское, Кизлярский муниципальный район, Республика Дагестан
Ново-Владимировка, Нововладимировка, Нововладимировское, Горбовка, Горбовский
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