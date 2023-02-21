Войтишко Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиПосле 1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1914
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Войтишкин Севастиан Николаевич
Бракосочетание
После 1933
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
После 1950
Похороны
Неизвестно
Нововладимирское, Кизлярский муниципальный район, Республика Дагестан
Ново-Владимировка, Нововладимировка, Нововладимировское, Горбовка, Горбовский