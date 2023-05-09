Курмаев Хусяин Хамзиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Курмаев Хамзя
Мать: Курмаева Зулейха
Рождение ребёнка
03.01.1963
Дочь: Курмаева Неля Хусяиновна
Мать ребёнка: Аблязова Хаят(Фаина) Хамзиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курмаев Александр Константинович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно