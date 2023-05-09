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Курмаев Хусяин Хамзиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Курмаев Хамзя

Мать: Курмаева Зулейха

Рождение ребёнка
03.01.1963

Дочь: Курмаева Неля Хусяиновна

Мать ребёнка: Аблязова Хаят(Фаина) Хамзиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курмаев Александр Константинович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аблязова Хаят(Фаина) Хамзиновна

Смерть
Неизвестно