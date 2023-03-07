Лавров Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавров Василий Николаевич

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Место рождения

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

09.05.1838

Дата смерти

27.10.1877

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
27.10.1877
Горни-Дыбник, Болгария
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