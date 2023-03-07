Лавров Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения09.05.1838
Дата смерти27.10.1877
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
27.10.1877
Горни-Дыбник, Болгария