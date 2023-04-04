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Халютин Леонтий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1799

Отец: Халютин Иван Николаевич

Мать: Халютина Мария Федоровна

Рождение ребёнка
10.09.1825

Сын: Халютин Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: Софья Павловна

Рождение ребёнка
06.10.1836

Сын: Халютин Сергей Леонтьевич

Мать ребёнка: Софья Павловна

Рождение ребёнка
08.12.1837

Сын: Халютин Василий Леонтьевич

Мать ребёнка: Софья Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софья Павловна

Смерть
Неизвестно