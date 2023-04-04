Халютин Леонтий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1799
Отец: Халютин Иван Николаевич
Мать: Халютина Мария Федоровна
Рождение ребёнка
10.09.1825
Мать ребёнка: Софья Павловна
Рождение ребёнка
06.10.1836
Сын: Халютин Сергей Леонтьевич
Мать ребёнка: Софья Павловна
Рождение ребёнка
08.12.1837
Сын: Халютин Василий Леонтьевич
Мать ребёнка: Софья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Софья Павловна
Смерть
Неизвестно