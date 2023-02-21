Курочкин Андрей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1740
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: Курочкин Семен Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Курочкин Василий Андреевич
Мать ребёнка: Курочкина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Курочкин Емельян Андреевич
Мать ребёнка: Курочкина Анна Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
священник