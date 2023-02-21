Курочкин Андрей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкин Андрей Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1740

Пол

Мужской

Отец

Около 1687 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Курочкин Семен Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Курочкин Василий Андреевич

Мать ребёнка: Курочкина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Курочкин Емельян Андреевич

Мать ребёнка: Курочкина Анна Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
священник
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