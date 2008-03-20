Демин Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1951
Дата смерти20.03.2008
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1951
Отец: Демин-Демин Николай Ефимович
Мать: Александра Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дёмин Николай
Мать ребёнка: не указана
Смерть
20.03.2008
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
город Новочеркасск, Ростовская область
Похороны
Неизвестно
Донлесхоз, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Донлесхоз, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область