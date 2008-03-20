Демин Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демин Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1951

Дата смерти

20.03.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1951

Отец: Демин-Демин Николай Ефимович

Мать: Александра Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дёмин Николай

Мать ребёнка: не указана

Смерть
20.03.2008
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
город Новочеркасск, Ростовская область
Похороны
Неизвестно
Донлесхоз, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Донлесхоз, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
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