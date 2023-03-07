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Илюхин Валентин Яковлевич

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Место рождения

Смирное, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

07.08.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

После 1903 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1925

Отец: Илюхин Яков Иванович

Мать: Илюхина ?

Смирное, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Военная служба
18.12.1942
Москва, город федерального значения Москва
Направлен в 4 взвод 2 рота 33 зап. стр. батальон
Демобилизация
05.04.1982
6 арм. снайперская рота 31 А ЗапФ, 49 тп 2 ТА
Уволен в запас в звании инженер-полковник
Смерть
Неизвестно
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