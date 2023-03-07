Илюхин Валентин Яковлевич
Место рождения
Дата рождения07.08.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1925
Отец: Илюхин Яков Иванович
Мать: Илюхина ?
Военная служба
18.12.1942
Москва, город федерального значения Москва
Направлен в 4 взвод 2 рота 33 зап. стр. батальон
Демобилизация
05.04.1982
6 арм. снайперская рота 31 А ЗапФ, 49 тп 2 ТА
Уволен в запас в звании инженер-полковник
Смерть
Неизвестно