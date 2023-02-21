Седалищев Сергей Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСедалищев Сергей Афанасьевич

Седалищев Сергей Афанасьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Седалищев Афанасий Афанасьевич

Мать: Иванова Людмила Гаврильевна

Рождение ребёнка
11.12.1992

Сын: Седалищев Айаал Сергеевич

Мать ребёнка: Владимирова Анастасия Гаврильевна

Рождение ребёнка
?.11.?

Сын: Седалищев Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Владимирова Анастасия Гаврильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Седалищев Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Наталия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Седалищева Ангелина Сергеевна

Мать ребёнка: Владимирова Анастасия Гаврильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Владимирова Анастасия Гаврильевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close