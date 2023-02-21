Седалищев Сергей Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.12.1992
Сын: Седалищев Айаал Сергеевич
Мать ребёнка: Владимирова Анастасия Гаврильевна
Рождение ребёнка
?.11.?
Сын: Седалищев Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Владимирова Анастасия Гаврильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Седалищев Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Наталия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Седалищева Ангелина Сергеевна
Мать ребёнка: Владимирова Анастасия Гаврильевна
Бракосочетание
Неизвестно