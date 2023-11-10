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Дорошенко Иван Гордеевич

Место рождения

Никольск, Голышмановский, Тюменская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Дорошенко Гордей Макеевич

Мать: Дорошенко Ефросинья Никитична

Никольск, Голышмановский, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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