Нестеров-Сидоров Петр Матвеевич
Место рождения
Дата рождения28.06.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1893
В МК записан как Нестеров, хотя потом везде фигурирует как Сидоров.
Крещение
03.08.1893
Отставной рядовой из государственных крестьян села Завьяловки Матвей Кириллов Нестеров и законная жена его Мария Александрова, оба православные. Восприемники: государственный крестьянин села Завьяловк... Показать все
Смерть
Неизвестно