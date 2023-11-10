Нестеров-Сидоров Петр Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНестеров-Сидоров Петр Матвеевич

Нестеров-Сидоров Петр Матвеевич

Место рождения

Завьяловка, Саратовский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

28.06.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1858 г.р.

Мать

1961 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1893

Отец: Сидоров-Нестеров Матвей Кириллов

Мать: Мария Александрова

Завьяловка, Саратовский уезд, Саратовская губерния
В МК записан как Нестеров, хотя потом везде фигурирует как Сидоров.
Крещение
03.08.1893
Отставной рядовой из государственных крестьян села Завьяловки Матвей Кириллов Нестеров и законная жена его Мария Александрова, оба православные. Восприемники: государственный крестьянин села Завьяловк... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close