Кротова (Кузнецова) Анисья Савельевна 189 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКротова (Кузнецова) Анисья Савельевна

Кротова (Кузнецова) Анисья Савельевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

189

Дата смерти

22.06.1947

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.01

Дочь: Марковчук (Кротова) Пелагея Павловна

Отец ребёнка: Кротов Павел Евстигнеевич

Омкая область Таврический р-н с.Неверовка
Рождение
189

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кротов Павел Евстигнеевич

Рождение ребёнка
19.01.1915

Дочь: Кротова (Кротова) Нина Павловна

Отец ребёнка: Кротов Павел Евстигнеевич

Башкирская ССР г.Бирск
Рождение ребёнка
04.03.1920

Сын: Кротов Виктор Павлович

Отец ребёнка: Кротов Павел Евстигнеевич

Омская область Таврический р-н с.Неверовка
Рождение ребёнка
26.04.1926

Дочь: Дербуш (Кротова) Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Кротов Павел Евстигнеевич

Омкая область Таврический р-н с.Неверовка
Рождение ребёнка
25.01.1931

Дочь: Кротова (Кротова) Валентина Павловна

Отец ребёнка: Кротов Павел Евстигнеевич

Омкая область Таврический р-н с.Неверовка
Смерть
22.06.1947
Омкая область Таврический р-н с.Неверовка

Мы используем куки для улучшения работы сайта.