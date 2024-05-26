Кротова (Кузнецова) Анисья Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения189
Дата смерти22.06.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.01
Дочь: Марковчук (Кротова) Пелагея Павловна
Отец ребёнка: Кротов Павел Евстигнеевич
Омкая область Таврический р-н с.Неверовка
Рождение
189
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1915
Дочь: Кротова (Кротова) Нина Павловна
Отец ребёнка: Кротов Павел Евстигнеевич
Башкирская ССР г.Бирск
Рождение ребёнка
04.03.1920
Отец ребёнка: Кротов Павел Евстигнеевич
Омская область Таврический р-н с.Неверовка
Рождение ребёнка
26.04.1926
Дочь: Дербуш (Кротова) Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Кротов Павел Евстигнеевич
Омкая область Таврический р-н с.Неверовка
Рождение ребёнка
25.01.1931
Дочь: Кротова (Кротова) Валентина Павловна
Отец ребёнка: Кротов Павел Евстигнеевич
Омкая область Таврический р-н с.Неверовка
Смерть
22.06.1947
Омкая область Таврический р-н с.Неверовка