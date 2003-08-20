Карпенов Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпенов Иван Дмитриевич

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Место рождения

Россия, Новосибирская область, Черепановский район, с. Листвянка

Дата рождения

10.09.1936

Дата смерти

20.08.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1905 г.р.

Жена

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Дети

1965 г.р.
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Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1936

Отец: не указан

Мать: Карпенова Александра Федоровна

Россия, Новосибирская область, Черепановский район, с. Листвянка
Рождение ребёнка
13.02.1965

Сын: Карпенов Сергей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Россия, Новосибирская область, Черепановский район, с. Листвянка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
20.08.2003
Россия, Новосибирская область, Черепановский район, с. Листвянка
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