Карпенов Иван Дмитриевич
Место рожденияРоссия, Новосибирская область, Черепановский район, с. Листвянка
Дата рождения10.09.1936
Дата смерти20.08.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1936
Отец: не указан
Россия, Новосибирская область, Черепановский район, с. Листвянка
Рождение ребёнка
13.02.1965
Мать ребёнка: не указана
Россия, Новосибирская область, Черепановский район, с. Листвянка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
20.08.2003
Россия, Новосибирская область, Черепановский район, с. Листвянка