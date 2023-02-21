Родченкова-Чернухина Гликерия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодченкова-Чернухина Гликерия Васильевна

Родченкова-Чернухина Гликерия Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Родченкова-Чернухина Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Дмитрий Кириллович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Родченков-Чернухин Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Дмитрий Кириллович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Родченкова-Чернухина Прасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Дмитрий Кириллович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Родченков-Чернухин Денис Дмитриевич

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Дмитрий Кириллович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родченков-Чернухин Дмитрий Кириллович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close