Родченкова-Чернухина Гликерия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Родченкова-Чернухина Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Дмитрий Кириллович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Родченков-Чернухин Федор Дмитриевич
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Дмитрий Кириллович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Родченкова-Чернухина Прасковья Дмитриевна
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Дмитрий Кириллович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Родченков-Чернухин Денис Дмитриевич
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Дмитрий Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно