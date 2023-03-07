Лысенко (Крылова) Ева Иосифовна
Место рождения
Дата рождения05.10.1906
Дата смерти1996
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1906
Отец: Крылов Иосиф
Мать: Крылова Ксения (Оксана)
Рождение ребёнка
13.11.1937
Дочь: Петрова Вера Харитоновна
Отец ребёнка: Лысенко Харитон Фаддеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1996
железнодорожного разъезда Тихонький, город краевого подчинения Тихорецк, Краснодарский край