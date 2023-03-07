Лысенко (Крылова) Ева Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко (Крылова) Ева Иосифовна

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Место рождения

Белая Церковь, Київська область

Дата рождения

05.10.1906

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1906

Отец: Крылов Иосиф

Мать: Крылова Ксения (Оксана)

Белая Церковь, Київська область
Рождение ребёнка
13.11.1937

Дочь: Петрова Вера Харитоновна

Отец ребёнка: Лысенко Харитон Фаддеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лысенко Харитон Фаддеевич

Смерть
1996
железнодорожного разъезда Тихонький, город краевого подчинения Тихорецк, Краснодарский край
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