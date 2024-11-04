Лущик Ирина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Глушенков Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Лущик Андрей Данилович
Рождение ребёнка
14.07.1913
Дочь: Лущик Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Лущик Андрей Данилович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Лущик Иван Андреевич
Отец ребёнка: Лущик Андрей Данилович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: (Лущик) Анастасия (Стюра) Андреевна
Отец ребёнка: Лущик Андрей Данилович
Смерть
Неизвестно