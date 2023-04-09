Фролова Афимья Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова Афимья Лукинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Фролов Фёдор Степанович

Отец ребёнка: Фролов Степан Иванович

Рождение ребёнка
1860

Сын: Фролов Иван Степанович

Отец ребёнка: Фролов Степан Иванович

Карово Сперовского общества Вытегорской волости Вытегорского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фокичёва Ульяна Степановна

Отец ребёнка: Фролов Степан Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зюмова Наталья Степановна

Отец ребёнка: Фролов Степан Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Симонова Ольга Степановна

Отец ребёнка: Фролов Степан Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Степан Иванович

Смерть
Неизвестно