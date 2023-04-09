Фролова Афимья Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Фролов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Фролов Степан Иванович
Карово Сперовского общества Вытегорской волости Вытегорского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фокичёва Ульяна Степановна
Отец ребёнка: Фролов Степан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зюмова Наталья Степановна
Отец ребёнка: Фролов Степан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Симонова Ольга Степановна
Отец ребёнка: Фролов Степан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно