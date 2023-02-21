(Широкова) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Широкова Иван
Мать: Широкова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Кондратьев Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил
Отец ребёнка: Кондратьев Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр
Отец ребёнка: Кондратьев Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Отец ребёнка: Кондратьев Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондратьев Федор
Смерть
Неизвестно