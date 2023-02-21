(Широкова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Широкова) Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Широкова Иван

Мать: Широкова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Кондратьев Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил

Отец ребёнка: Кондратьев Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр

Отец ребёнка: Кондратьев Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Отец ребёнка: Кондратьев Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратьев Федор

Смерть
Неизвестно
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