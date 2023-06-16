Анна Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1823 г.р.

Мать

1809 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЩ
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Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Стефан Ларионов

Мать: Евдокия Васильева

Смерть
Неизвестно