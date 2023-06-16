Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Анна Стефанова
Анна Стефанова
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1838
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Стефан Ларионов
1823 г.р.
Мать
Евдокия Васильева
1809 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЩ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец:
Стефан Ларионов
Мать:
Евдокия Васильева
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь