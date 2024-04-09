Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
12.01.1864

Муж: Павел Васильевич

Рождение ребёнка
08.10.1864

Дочь: Пелагея Павловна

Отец ребёнка: Павел Васильевич

Рождение ребёнка
16.08.1867

Сын: Александр Павлович

Отец ребёнка: Павел Васильевич

Рождение ребёнка
23.08.1883

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Павел Васильевич

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