Евдокия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
12.01.1864
Муж: Павел Васильевич
Рождение ребёнка
08.10.1864
Дочь: Пелагея Павловна
Отец ребёнка: Павел Васильевич
Рождение ребёнка
16.08.1867
Сын: Александр Павлович
Отец ребёнка: Павел Васильевич
Рождение ребёнка
23.08.1883
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Павел Васильевич