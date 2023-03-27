Крутикова (Алексеева) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутикова (Алексеева) Елизавета Ивановна

Место рождения

Петрозаводск

Дата рождения

26.06.1861

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Петрозаводск
Бракосочетание
1880

Муж: Крутиков Фёдор Павлович

Супруг(-а): Елизавета Ивановна Крутикова (Алексеева)
Рождение ребёнка
14.06.1882

Дочь: Филиппова Серафима Фёдоровна

Отец ребёнка: Крутиков Фёдор Павлович

Российская империя
Рождение ребёнка
09.10.1885

Сын: Крутиков Павел Фёдорович

Отец ребёнка: Крутиков Фёдор Павлович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Дементьева Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Крутиков Фёдор Павлович

Петрозаводск
Рождение ребёнка
1888

Сын: Крутиков Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Крутиков Фёдор Павлович

Петрозаводск
Рождение ребёнка
25.02.1891

Сын: Крутиков Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Крутиков Фёдор Павлович

Петрозаводск
Рождение ребёнка
1894

Сын: Крутиков Гавриил Фёдорович

Отец ребёнка: Крутиков Фёдор Павлович

Петрозаводск
Рождение ребёнка
1901

Сын: Крутиков Кирилл Федорович

Отец ребёнка: Крутиков Фёдор Павлович

Смерть
1934
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния