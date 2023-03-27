Крутикова (Алексеева) Елизавета Ивановна
Место рожденияПетрозаводск
Дата рождения26.06.1861
Дата смерти1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Петрозаводск
Бракосочетание
1880
Супруг(-а): Елизавета Ивановна Крутикова (Алексеева)
Рождение ребёнка
14.06.1882
Дочь: Филиппова Серафима Фёдоровна
Отец ребёнка: Крутиков Фёдор Павлович
Российская империя
Рождение ребёнка
09.10.1885
Отец ребёнка: Крутиков Фёдор Павлович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Дементьева Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Крутиков Фёдор Павлович
Петрозаводск
Рождение ребёнка
1888
Сын: Крутиков Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Крутиков Фёдор Павлович
Петрозаводск
Рождение ребёнка
25.02.1891
Сын: Крутиков Михаил Фёдорович
Отец ребёнка: Крутиков Фёдор Павлович
Петрозаводск
Рождение ребёнка
1894
Сын: Крутиков Гавриил Фёдорович
Отец ребёнка: Крутиков Фёдор Павлович
Петрозаводск
Рождение ребёнка
1901
Сын: Крутиков Кирилл Федорович
Отец ребёнка: Крутиков Фёдор Павлович
Смерть
1934
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния