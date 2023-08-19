Бешенцев Геннадий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бешенцев Геннадий Александрович

Место рождения

Барабинск, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

20.12.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Барабинск, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область
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