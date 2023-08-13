Басова Александра Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1906
Дочь: Клюшникова Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Басов Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
19.08.1910
Отец ребёнка: Басов Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Басов Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
08.11.1918
Дочь: Романова Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Басов Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Басов Фёдор Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1937