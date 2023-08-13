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Басова Александра Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1937

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1906

Дочь: Клюшникова Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Басов Фёдор Григорьевич

Плота, Свердловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
19.08.1910

Сын: Басов Матвей Фёдорович

Отец ребёнка: Басов Фёдор Григорьевич

Плота, Свердловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Басов Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Басов Фёдор Григорьевич

Плота, Свердловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
08.11.1918

Дочь: Романова Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Басов Фёдор Григорьевич

Плота, Свердловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Басов Степан Фёдорович

Отец ребёнка: Басов Фёдор Григорьевич

Плота, Свердловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Басов Фёдор Григорьевич

Смерть
1937
Плота, Свердловский муниципальный район, Орловская область
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