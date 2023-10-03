Сальникова (Уткина) Ольга Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1984
Отец: Уткин Валерий Алексеевич
Мать: Уткина Татьяна Борисовна
Рождение ребёнка
15.12.2012
Сын: Сальников Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Сальников Дмитрий Игоревич
Рождение ребёнка
27.11.2017
Дочь: Сальникова Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Сальников Дмитрий Игоревич
Бракосочетание
Неизвестно