Сальникова (Уткина) Ольга Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сальникова (Уткина) Ольга Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1984

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1984

Отец: Уткин Валерий Алексеевич

Мать: Уткина Татьяна Борисовна

Рождение ребёнка
15.12.2012

Сын: Сальников Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Сальников Дмитрий Игоревич

Рождение ребёнка
27.11.2017

Дочь: Сальникова Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Сальников Дмитрий Игоревич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сальников Дмитрий Игоревич

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