Власов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Власов Степан

Мать: Власова Татьяна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Власов Валя

Мать ребёнка: Власова Федосья

Рождение ребёнка
1934

Сын: Власов Владимир

Мать ребёнка: Власова Федосья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власова Федосья

Смерть
1943
Похороны
Неизвестно
Украина. Кировоградская область (данные с Памяти народа)
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