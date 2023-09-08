Власов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Власов Степан
Мать: Власова Татьяна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Власов Валя
Мать ребёнка: Власова Федосья
Рождение ребёнка
1934
Сын: Власов Владимир
Мать ребёнка: Власова Федосья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Власова Федосья
Смерть
1943
Похороны
Неизвестно
Украина. Кировоградская область (данные с Памяти народа)