Забровская (Иваненко) Оксана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗабровская (Иваненко) Оксана

Забровская (Иваненко) Оксана

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1977

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

1955 г.р.

Муж

1979 г.р.

Дети

1994 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1977

Отец: Иваненко Владимир

Мать: Иваненко (Пэдурару) Евдокия

Бракосочетание
1994

Муж: Хрестолюбов Эдуард

Рождение ребёнка
02.12.1994

Сын: Хрестолюбов Александр

Отец ребёнка: Хрестолюбов Эдуард

Развод
Около 2000

Муж: Хрестолюбов Эдуард

Бракосочетание
?.07.2013

Муж: Забровский Павел

Рождение ребёнка
12.11.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Забровский Павел

Мы используем куки для улучшения работы сайта.