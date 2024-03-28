Забровская (Иваненко) Оксана
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1977
Отец: Иваненко Владимир
Бракосочетание
1994
Муж: Хрестолюбов Эдуард
Рождение ребёнка
02.12.1994
Отец ребёнка: Хрестолюбов Эдуард
Развод
Около 2000
Муж: Хрестолюбов Эдуард
Бракосочетание
?.07.2013
Муж: Забровский Павел
Рождение ребёнка
12.11.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Забровский Павел