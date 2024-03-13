Stefany (Petry) Elisabeth — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Stefany (Petry) Elisabeth

Место рождения

Neuhütten

Дата рождения

12.09.1864

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Отец

1837 г.р.

Мать

1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1864

Отец: Petry Johann

Мать: Elisabeth

Neuhütten
Смерть
1939
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