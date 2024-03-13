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Stefany (Petry) Elisabeth
Stefany (Petry) Elisabeth
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Древо
Место рождения
Neuhütten
Дата рождения
12.09.1864
Дата смерти
1939
Пол
Женский
Отец
Petry Johann
1837 г.р.
Мать
(Butz) Elisabeth
1840 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1864
Отец:
Petry Johann
Мать:
Elisabeth
Neuhütten
Смерть
1939
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