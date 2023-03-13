Красавин Никифор Семенович
Место рожденияОлонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская волость,д.Зобово
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская волость,д.Зобово
Рождение ребёнка
1751 ст.
Сын: Красавин Иван Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Новгородское наместничество,Кирилловский уезд,Шильдская волость,Дворцовая вотчина,д.Зобово
Смерть
Неизвестно