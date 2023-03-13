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Красавин Никифор Семенович

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Место рождения

Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская волость,д.Зобово

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская волость,д.Зобово
Рождение ребёнка
1751 ст.

Сын: Красавин Иван Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Новгородское наместничество,Кирилловский уезд,Шильдская волость,Дворцовая вотчина,д.Зобово
Смерть
Неизвестно
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