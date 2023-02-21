Шайдурова Авдотья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайдурова Авдотья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

14.01.1809

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Сын: Шайдуров Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Шайдуров Яков Григорьевич

Рождение ребёнка
1757

Сын: Шайдуров Ларион Яковлевич

Отец ребёнка: Шайдуров Яков Григорьевич

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Шайдурова Палагея Яковлевна

Отец ребёнка: Шайдуров Яков Григорьевич

Рождение ребёнка
1762

Сын: Шайдуров Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Шайдуров Яков Григорьевич

Рождение ребёнка
1763

Сын: Шайдуров Никифор Яковлевич

Отец ребёнка: Шайдуров Яков Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.01.1809
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