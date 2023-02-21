Шайдурова Авдотья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти14.01.1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Шайдуров Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
1757
Сын: Шайдуров Ларион Яковлевич
Отец ребёнка: Шайдуров Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Шайдурова Палагея Яковлевна
Отец ребёнка: Шайдуров Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
1762
Сын: Шайдуров Степан Яковлевич
Отец ребёнка: Шайдуров Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
1763
Сын: Шайдуров Никифор Яковлевич
Отец ребёнка: Шайдуров Яков Григорьевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.01.1809