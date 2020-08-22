Сабиржанова (Сабирова) Мусфира Ахуновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабиржанова (Сабирова) Мусфира Ахуновна

Место рождения

Средние Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.02.1954

Дата смерти

22.08.2020

Пол

Женский

Отец

1925 г.р.

Мать

1925 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1954

Отец: Сабиров Ахун Сабирович

Мать: Сабирова Зайтуна Шамсетдиновна

Средние Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.12.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
22.08.2020
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)

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