Сабиржанова (Сабирова) Мусфира Ахуновна
Место рождения
Дата рождения25.02.1954
Дата смерти22.08.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.12.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
22.08.2020