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Докунин Яков Захарович

Место рождения

д.Ламлево

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Ламлево
Рождение ребёнка
15.08.1900

Сын: Докунин Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Докунина Афанасья Ивановна

Архангельская обл., Верхне-Тоемский р-н, Гавриловский с/с, д. Ламлево
Рождение ребёнка
22.02.1902

Дочь: Нифанина Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Докунина Афанасья Ивановна

д.Ламлево
Рождение ребёнка
1915

Сын: Докунин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Докунина Афанасья Ивановна

Тульская обл., Ленинский р-н, д.Крюково
Смерть
Неизвестно
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