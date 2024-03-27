Докунин Яков Захарович
Место рожденияд.Ламлево
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.08.1900
Сын: Докунин Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Докунина Афанасья Ивановна
Архангельская обл., Верхне-Тоемский р-н, Гавриловский с/с, д. Ламлево
Рождение ребёнка
22.02.1902
Дочь: Нифанина Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Докунина Афанасья Ивановна
д.Ламлево
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Докунина Афанасья Ивановна
Тульская обл., Ленинский р-н, д.Крюково
Смерть
Неизвестно