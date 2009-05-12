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Ковальчук Кристина Константиновна
Ковальчук Кристина Константиновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.05.2009
Пол
Женский
Отец
Феоктистов Константин Анатольевич
1980 г.р.
Мать
Ковальчук Наталья Андреевна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.2009
Отец:
Феоктистов Константин Анатольевич
Мать:
Ковальчук Наталья Андреевна
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