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Торопов Степан Федорович

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Место рождения

Рысье, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Торопов Федор Никитич

Мать: Торопова Ирина Степановна

Рысье, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Торопова Александра Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1910

Дочь: Кузнецова Фекла Степановна

Мать ребёнка: Торопова Агриппина Илларионовна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Торопов Иван Степанович

Мать ребёнка: Торопова Агриппина Илларионовна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Торопов Алексей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Торопов Михаил Степанович

Мать ребёнка: Торопова Агриппина Илларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торопова Агриппина Илларионовна

Смерть
Неизвестно
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