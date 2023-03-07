Торопов Степан Федорович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Торопов Федор Никитич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Торопова Александра Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1910
Дочь: Кузнецова Фекла Степановна
Мать ребёнка: Торопова Агриппина Илларионовна
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Торопова Агриппина Илларионовна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Торопов Алексей Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Торопов Михаил Степанович
Мать ребёнка: Торопова Агриппина Илларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно