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Бельфор Израиль
Бельфор Израиль
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1901
Дата смерти
1939
Пол
Мужской
Отец
Бельфор Лейб
1869 г.р.
Мать
Бельфор (Кац) Фрадл
1880 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
MV
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец:
Бельфор Лейб
Мать:
Бельфор Фрадл
Смерть
1939
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