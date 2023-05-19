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Бельфор Израиль

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Бельфор Лейб

Мать: Бельфор Фрадл

Смерть
1939