Федулова Аксинья Лазаревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Акулина Леоновна
Отец ребёнка: Федулов Леон Михайлович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Василиса Леоновна
Отец ребёнка: Федулов Леон Михайлович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Матрёна Леоновна
Отец ребёнка: Федулов Леон Михайлович
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Федулов Леон Михайлович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Федулов Леон Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно