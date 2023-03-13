Федулова Аксинья Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федулова Аксинья Лазаревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Акулина Леоновна

Отец ребёнка: Федулов Леон Михайлович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Василиса Леоновна

Отец ребёнка: Федулов Леон Михайлович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Матрёна Леоновна

Отец ребёнка: Федулов Леон Михайлович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Федулов Дмитрий Леонович

Отец ребёнка: Федулов Леон Михайлович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Федулов Андрей Леонович

Отец ребёнка: Федулов Леон Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федулов Леон Михайлович

Смерть
Неизвестно
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