Габитов Владимир Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1985
Отец: Григорий Васильевич
Мать: Нина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Габитова Татьяна
Рождение ребёнка
2007
Дочь: Габитова Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Габитова Татьяна
Рождение ребёнка
2011
Дочь: Габитова Ангелина Владимировна
Мать ребёнка: Габитова Татьяна
Рождение ребёнка
2016
Сын: Габитов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Габитова Татьяна