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Габитов Владимир Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1985

Отец: Григорий Васильевич

Мать: Нина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Габитова Татьяна

Рождение ребёнка
2007

Дочь: Габитова Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Габитова Татьяна

Рождение ребёнка
2011

Дочь: Габитова Ангелина Владимировна

Мать ребёнка: Габитова Татьяна

Рождение ребёнка
2016

Сын: Габитов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Габитова Татьяна

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