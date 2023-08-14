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Васильев Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1986

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1986

Отец: не указан

Мать: Степанова Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
06.04.2012

Дочь: Васильева Анастасия Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.09.2020

Сын: Васильев Матвей Александрович

Мать ребёнка: Васильева-Наумова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева-Наумова Ирина

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