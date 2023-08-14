Васильев Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1986
Отец: не указан
Рождение ребёнка
06.04.2012
Дочь: Васильева Анастасия Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.09.2020
Сын: Васильев Матвей Александрович
Мать ребёнка: Васильева-Наумова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васильева-Наумова Ирина