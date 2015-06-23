(Маслик (Рекина)) Римма
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1926
Дата смерти23.06.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.06.2015
Киев, Киевский уезд
Причина смерти: Medical | Во время пребывания в кардиологии в ж.д. больнице №2 в Киеве упала ночью с кровати и сломала шейку бедра. Прооперировали в ж.д. больнице №1. После выписки доиой через несколь... Показать все