(Маслик (Рекина)) Римма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Маслик (Рекина)) Римма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1926

Дата смерти

23.06.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1916 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рекин Николай Иванович

Смерть
23.06.2015
Киев, Киевский уезд
Причина смерти: Medical | Во время пребывания в кардиологии в ж.д. больнице №2 в Киеве упала ночью с кровати и сломала шейку бедра. Прооперировали в ж.д. больнице №1. После выписки доиой через несколь... Показать все
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