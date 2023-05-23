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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Мамонов Иван Герасимович

Отец ребёнка: Мамонов Герасим

Белорусская ССР, Могилевская обл., Чаусский р-н, д. Пилещино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулина Герасимовна

Отец ребёнка: Мамонов Герасим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамонов Тимофей Герасимович

Отец ребёнка: Мамонов Герасим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамонов / Козлов Кондрат Герасимович

Отец ребёнка: Мамонов Герасим