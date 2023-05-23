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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Мамонов Герасим
Белорусская ССР, Могилевская обл., Чаусский р-н, д. Пилещино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулина Герасимовна
Отец ребёнка: Мамонов Герасим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамонов Тимофей Герасимович
Отец ребёнка: Мамонов Герасим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамонов / Козлов Кондрат Герасимович
Отец ребёнка: Мамонов Герасим