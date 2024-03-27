Шафирова (Банкова) Сара Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Банков Борис Самойлович
Мать: Банкова Бася Матвеевна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Шафиров Иосиф Александрович
Отец ребёнка: Шафиров Александр Абрамович
Забайкальская обл., Петровско-Заводский р-н, с. Гутай.
Рождение ребёнка
1909
Сын: Шафиров Абрам Александрович
Отец ребёнка: Шафиров Александр Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно