Шафирова (Банкова) Сара Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шафирова (Банкова) Сара Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Банков Борис Самойлович

Мать: Банкова Бася Матвеевна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Шафиров Иосиф Александрович

Отец ребёнка: Шафиров Александр Абрамович

Забайкальская обл., Петровско-Заводский р-н, с. Гутай.
Рождение ребёнка
1909

Сын: Шафиров Абрам Александрович

Отец ребёнка: Шафиров Александр Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шафиров Александр Абрамович

Смерть
Неизвестно
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